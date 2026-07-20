Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 18:07

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Солабуто: ключевая ставка ЦБ может снизиться на 0,25%

Эксперт рассказал, снизится ли ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ключевая ставка по итогу заседания Центробанка России 24 июля может упасть на 0,25%. Об этом заявил эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто в эфире радио Sputnik.

"В ближайшую пятницу стоит ждать снижение ключевой ставки на 0,25%. Таким образом, ставка станет в конечном итоге 14% ровно", – сказал Солабуто.

Эксперт считает, что Банк России продолжит политику снижения ставки, но будет делать это постепенно. Он отметил, что на это влияет недавнее заявление Владимира Путина, согласно которому, уменьшение данного показателя благотворно влияет на российскую экономику.

По мнению Солабуто, на каждом заседании Центробанк будет снижать ставку на 0,25%. Он добавил, что регулятор, приняв подобное решение в прошлый раз, тем самым отказался делать паузу в изменении ключевого экономического показателя.

В июне текущего года ЦБ сократил ставку до 14,25% годовых. При этом ранее показатель равнялся 14,5%. Регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень.

Позднее в ЦБ указали, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно сузились. В отчете регулятора сообщалось о продолжении доминирования проинфляционных рисков над дезинфляционными факторами на среднесрочном горизонте.

Заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 июля

Читайте также


экономика

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика