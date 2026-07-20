Эксперт Солабуто: ключевая ставка ЦБ может снизиться на 0,25%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ключевая ставка по итогу заседания Центробанка России 24 июля может упасть на 0,25%. Об этом заявил эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто в эфире радио Sputnik.

"В ближайшую пятницу стоит ждать снижение ключевой ставки на 0,25%. Таким образом, ставка станет в конечном итоге 14% ровно", – сказал Солабуто.

Эксперт считает, что Банк России продолжит политику снижения ставки, но будет делать это постепенно. Он отметил, что на это влияет недавнее заявление Владимира Путина, согласно которому, уменьшение данного показателя благотворно влияет на российскую экономику.

По мнению Солабуто, на каждом заседании Центробанк будет снижать ставку на 0,25%. Он добавил, что регулятор, приняв подобное решение в прошлый раз, тем самым отказался делать паузу в изменении ключевого экономического показателя.

В июне текущего года ЦБ сократил ставку до 14,25% годовых. При этом ранее показатель равнялся 14,5%. Регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень.

Позднее в ЦБ указали, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно сузились. В отчете регулятора сообщалось о продолжении доминирования проинфляционных рисков над дезинфляционными факторами на среднесрочном горизонте.