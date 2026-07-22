ФСБ задержала россиянина, собиравшего для Украины данные о работниках ОПК в Петербурге

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Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, который собирал для Украины данные о сотрудниках российских оборонных предприятий. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек через мессенджер Telegram вступил в переписку с представителем спецслужб Украины. Он вел разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Денежное вознаграждение за это ему переводили на криптокошелек.

"Полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные он передавал представителю иностранной спецслужбы", – заявили в ЦОС.

Кроме того, подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства. Его планировалось заложить под автомобиль одного из сотрудников предприятия.

Ранее в Тюменской области предотвратили теракт в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа. Установлено, что 60-летний мужчина общался с представителем украинских спецслужб в Telegram и готовил по его заданию теракт.

Сотрудники ФСБ узнали о его деятельности. Однако во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

