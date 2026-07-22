Путин отметил внешние попытки дестабилизировать ТЭК и другие отрасли РФ

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Владимир Путин отметил внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и ряде других секторов экономики. Об этом глава государства высказался на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

По словам российского лидера, состояние отечественной экономики и ее ключевых отраслей остается устойчивым, несмотря на внешнее давление. Президент также добавил, что создаваемые на топливном рынке трудности носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.

Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство РФ держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка.

Ранее, 21 июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил о частичной нормализации положения в этой области. Он подчеркнул, что этого удалось достигнуть благодаря принятым правительственным мерам.