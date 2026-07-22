Москвича арестовали из-за нападения на отца с молотком

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Житель Москвы напал на своего отца с молотком в квартире на Чертановской улице. Против мужчины возбудили дело о покушении на убийство и арестовали, сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

ЧП произошло 18 июля: мужчина 1983 года рождения поссорился со своим отцом и, будучи в нетрезвом состоянии, нанес 68-летнему пенсионеру два удара молотком по голове.

"Довести задуманное до конца он не смог: происходящее заметила супруга потерпевшего – она пресекла нападение и вызвала скорую", – сказано в сообщении.

Пострадавшего с тяжелыми травмами головы доставили в больницу, а сына задержали и отправили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее в Москве суд арестовал мужчину, который убил своего отца. В полицию обратилась мать обвиняемого. Она рассказала, что ее муж ушел из дома и не вернулся.