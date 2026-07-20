Суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве отца на северо-востоке Москвы

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Бабушкинский районный суд Москвы арестовал мужчину по обвинению в убийстве отца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Согласно решению инстанции, обвиняемый заключен под стражу до 18 сентября.

О случившемся стало известно 18 июля. В правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая об исчезновении мужа. Она рассказала, что мужчина ушел в гости к их сыну, после чего никто из них не выходил на связь.

Следователи установили, что мужчина вошел в квартиру сына на улице Палехской и не выходил оттуда. Спустя время сын начал выносить из дома большие сумки, а затем покинул город на личном автомобиле и направился во Владимирскую область.

Предварительно установлено, что он убил отца, а после сжег его тело в лесополосе. Мужчина был задержан на территории Владимирской области.

