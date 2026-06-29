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29 июня, 13:06

Экономика

В Центробанке заявили о влиянии роста стоимости топлива на инфляционные ожидания

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Специалисты Центробанка России зафиксировали влияние роста цен на топливо на инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах "Летней школы" Банка России.

Регулятор продолжит мониторить эффективность принимаемых правительством мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. С учетом этих факторов ЦБ обновит свой прогноз к июльскому заседанию совета директоров.

"Также важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания, которые мы получим в июльских замерах и для населения, и для бизнеса", – цитирует Заботкина ТАСС.

При этом зампред Банка России подчеркнул, что текущая ситуация на топливном рынке не требует проведения экстренных заседаний совета директоров по ключевой ставке.

На сегодняшний день в стране сформирован достаточный объем запаса топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок, заявлял ранее вице-премьер Александр Новак. Тем не менее он обращал внимание на искусственный рост спроса примерно на 20–30% из-за ажиотажа на российском рынке топлива.

Однако глава Минфина Антон Силуанов указывал на отсутствие скачка цен на бензин в России. По его словам, стоимость выросла лишь на независимых заправках. При этом на АЗС для системообразующих предприятий рост если и есть, то небольшой.

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