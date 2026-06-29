В Минэнерго Подмосковья сообщили о достаточных запасах бензина

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В Московской области достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Об этом ТАСС сообщили в министерстве энергетики региона.

"Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах", – указали в Минэнерго.

Ситуация находится на контроле министерства.

Ранее Московская областная дума приняла закон о запрете продажи бензина и топлива несовершеннолетним. Отмечалось, что штрафы за нарушение для гражданских лиц составят 5 тысяч рублей, для должностных – 50 тысяч, для юрлиц – 100 тысяч.

При этом закон делает исключение для подростков, которым разрешено управлять мопедами или легкими мотоциклами при наличии водительского удостоверения. Продавец на АЗС обязан проверять документы и, если возникают сомнения в возрасте покупателя, отказывать ему в продаже топлива.