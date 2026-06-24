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24 июня, 13:36

Политика

Штрафы до 100 тыс руб за продажу бензина детям введены в Подмосковье

Фото: depositphotos/blinow61

Московская областная дума приняла закон о запрете продажи бензина и топлива несовершеннолетним, следует из сообщения, опубликованного на сайте регионального парламента.

Норма была утверждена в ходе третьего чтения на 140-м заседании Мособлдумы. Теперь штрафы за нарушение для гражданских лиц составят 5 тысяч рублей, для должностных – 50 тысяч, для юрлиц – 100 тысяч.

При этом закон предусматривает исключение для подростков, которые имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами и могут предъявить водительское удостоверение. Продавец на АЗС должен будет проверять документы и при сомнениях в возрасте покупателя отказывать в продаже топлива.

Составление протоколов об административных правонарушениях закрепят за Минтрансом Московской области, а рассмотрение дел – за мировыми судьями региона. Действие нормы стартует с 1 сентября.

"По предложению "Единой России" Московская областная дума уже приняла закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь же мы рассмотрели вопрос о введении ответственности", – добавил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Ранее сообщалось, что ввести обязательную проверку паспорта покупателей при покупке бензина и дизельного топлива на региональных АЗС могут и в Ростовской области. Автором инициативы выступила областная прокуратура.

Как пояснили в ведомстве, сейчас в регионе топливо продают несовершеннолетним без ограничений, что повышает риск аварий с участием детей. В частности, за последние пять лет аварийность с участием подростков на мотоциклах в области увеличилась на 70%, а число пострадавших при этом выросло на 77%.

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