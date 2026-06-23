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23 июня, 21:48

Экономика

В Тюменской области стали действовать ограничения на АЗС "Газпромнефть"

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

Тюменская область приняла меры для предотвращения большого спроса на топливо. В частности, ограничения начали действовать на АЗС "Газпромнефть". Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в мессенджере MAX.

В населенных пунктах дают 80 литров дизельного топлива и 40 литров бензина на один автомобиль. На трассе – 200 литров дизеля и 40 литров бензина.

"Заправка в канистры запрещена", – подчеркнул Моор.

По его словам, это вынужденная мера. Ее цель – не допустить ажиотажного спроса, который может закончиться перебоями с поставками топлива.

Губернатор также сказал, что региональное правительство на связи с компаниями – участниками топливного рынка. Моор добавил, что необходимые запасы бензина и дизеля в Тюменской области есть. Поэтому нет поводов покупать их впрок.

Ранее в Пензенской области ввели ограничения на продажу топлива. Оно отпускается только в бензобак, для физлиц – не более 100 литров бензина и 200 литров дизеля на один автомобиль.

Тем временем в Москве водителям бензовозов разрешили проезжать в город без пропусков. Такая мера начала действовать 23 июня, она направлена на обеспечение бесперебойной поставки топлива на заправки.

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