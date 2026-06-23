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23 июня, 17:43

Экономика

В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина.

По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом.

"Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты", – сказал он.

Вице-премьер добавил, что в настоящий момент все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) увеличили мощности. Также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок.

"На сегодня вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по обеспечению внутреннего рынка топливом, максимально увеличили объемы производства, поставки в регионы, в том числе там, где отсутствуют либо в небольшом количестве присутствуют заправки, принадлежащие ВИНКам. Помогают независимым", – сказал Новак, добавив, что в работу также вовлечены малые и средние НПЗ.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Правительство взяло ситуацию на особый контроль. В частности, кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом.

В свою очередь, ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, на АЗС и для аграрного сектора. Поручения получили 16 управлений, в том числе УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.

Правительство и ФАС усилили контроль за ценами на бензин в России

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