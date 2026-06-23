Baza: спрос на таблетки – присадки для снижения расхода топлива вырос в РФ в 2,5 раза

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В России увеличился спрос на таблетки – присадки для снижения расхода топлива. В последнюю неделю их продажи выросли в 2,5 раза, сообщает телеграм-канал Baza.

Как указали журналисты, производители обещают, что одна таблетка стоимостью 50–80 рублей, рассчитанная на 200 литров горючего, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и увеличивает октановое число бензина.

Однако эксперты и опытные водители призвали не верить подобным заявлениям. Они уточнили, что эти средства являются "плацебо для мотора". В некоторых случаях неправильное применение присадок и их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводила к дорогому ремонту авто. При этом самая частая жалоба автомобилистов – выход из строя форсунок.

Тем временем российские нефтяные компании реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка топливом.

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, направленных на поддержание устойчивости топливного рынка России с учетом уже действующих механизмов регулирования. Также ФАС поручено продолжать мониторить цены и при необходимости принимать меры.