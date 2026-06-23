23 июня, 21:23Транспорт
Водителям бензовозов временно разрешили въезд в Москву без пропусков
Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Олег Спиридонов
Водителям бензовозов с 23 июня временно разрешили не оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по ней. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС", – сказано в сообщении.
Водителям бензовозов разрешено круглые сутки въезжать в город для обеспечения бесперебойной поставки топлива на заправки. Им не будут выставляться штрафы.
Вне этой ситуации в Москве действуют правила въезда для грузового транспорта. Водителям грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны для движения по городу нужно оформлять специальный пропуск.
По всем вопросам, которые связаны с передвижением по столице, можно обращаться по номеру контакт-центра "Московский транспорт" (линия грузовой логистики) 8 (495) 539-54-54.
В ряде регионов России начались проблемы с топливом. Однако власти Москвы сообщали, что поставка нефтепродуктов в город осуществляется в штатном режиме. Журналисты выяснили, что стабильно работает сеть заправочных станций Teboil, АЗС "Роснефть" и автозаправочные комплексы "Нефтьмагистрали".
Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявлял, что компания не вводила ограничений на заправку автомобилей топливом на своих АЗС. Он призвал не создавать ажиотаж.
ФАС и цифровые платформы будут предотвращать перепродажи топлива в России