Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 21:23

Транспорт

Водителям бензовозов временно разрешили въезд в Москву без пропусков

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Олег Спиридонов

Водителям бензовозов с 23 июня временно разрешили не оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по ней. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС", – сказано в сообщении.

Водителям бензовозов разрешено круглые сутки въезжать в город для обеспечения бесперебойной поставки топлива на заправки. Им не будут выставляться штрафы.

Вне этой ситуации в Москве действуют правила въезда для грузового транспорта. Водителям грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны для движения по городу нужно оформлять специальный пропуск.

По всем вопросам, которые связаны с передвижением по столице, можно обращаться по номеру контакт-центра "Московский транспорт" (линия грузовой логистики) 8 (495) 539-54-54.

В ряде регионов России начались проблемы с топливом. Однако власти Москвы сообщали, что поставка нефтепродуктов в город осуществляется в штатном режиме. Журналисты выяснили, что стабильно работает сеть заправочных станций Teboil, АЗС "Роснефть" и автозаправочные комплексы "Нефтьмагистрали".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявлял, что компания не вводила ограничений на заправку автомобилей топливом на своих АЗС. Он призвал не создавать ажиотаж.

ФАС и цифровые платформы будут предотвращать перепродажи топлива в России

Читайте также


транспортгород

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика