Водителям бензовозов временно разрешили въезд в Москву без пропусков

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Олег Спиридонов

Водителям бензовозов с 23 июня временно разрешили не оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по ней. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС", – сказано в сообщении.

Водителям бензовозов разрешено круглые сутки въезжать в город для обеспечения бесперебойной поставки топлива на заправки. Им не будут выставляться штрафы.

Вне этой ситуации в Москве действуют правила въезда для грузового транспорта. Водителям грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны для движения по городу нужно оформлять специальный пропуск.

По всем вопросам, которые связаны с передвижением по столице, можно обращаться по номеру контакт-центра "Московский транспорт" (линия грузовой логистики) 8 (495) 539-54-54.

В ряде регионов России начались проблемы с топливом. Однако власти Москвы сообщали, что поставка нефтепродуктов в город осуществляется в штатном режиме. Журналисты выяснили, что стабильно работает сеть заправочных станций Teboil, АЗС "Роснефть" и автозаправочные комплексы "Нефтьмагистрали".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявлял, что компания не вводила ограничений на заправку автомобилей топливом на своих АЗС. Он призвал не создавать ажиотаж.

