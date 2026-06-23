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23 июня, 13:10

Экономика

Песков заявил о стабильности экономики России на фоне падения цен на нефть

Фото: kremlin.ru

Российская экономика сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на колебания цен на нефть на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что экономическая повестка в этом контексте неоднократно обсуждалась на совещаниях с Владимиром Путиным.

"И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства", – отметил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на увеличение в российском бюджете доли доходов, не связанных с нефтью, несмотря на то что нефтяная отрасль по-прежнему играет важную роль. Данную тенденцию также регулярно освещает кабмин, подчеркнул Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что воздействие колебаний цен на нефть ощущают на себе все страны мира.

"Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках – да, она имеет место. И она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику", – добавил он.

Средняя розничная цена бензина в России за вторую неделю июня выросла на 0,96% – до 69,11 рубля за литр, а дизтоплива – до 80,78 рубля за литр, заявляли ранее в Росстате. В свою очередь, АИ-92 подорожал в среднем на 1,02% (до 65,41 за литр), АИ-95 – на 0,95% (71,11 рубля), литр АИ-98 вырос на 0,38% (95,38 рубля).

В целом рост цен на бензин был зафиксирован в 78 российских субъектах, более всего в Республике Тыва (9,4%) и Чеченской Республике (8%). В Москве цены на бензин выросли на 0,2%.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Правительство взяло ситуацию на особый контроль. В частности, кабмин мониторит ценовую динамику на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом.

Например, недавно ФАС усилила контроль за продажей топлива в мелком опте, на АЗС и для аграрного сектора, поручив 16 региональным управлениям следить за соблюдением антимонопольного законодательства.

Правительство и ФАС усилили контроль за ценами на бензин в России

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