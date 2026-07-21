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21 июля, 16:01

Шоу-бизнес

Гулявшей обнаженной по Москве блогеру назначили 14 суток ареста

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Анастасия Брагина, которая гуляла обнаженной по улицам Москвы, получила 14 суток административного ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что против девушки был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Во вторник, 21 июля, документ поступил в один из столичных судов.

22-летняя Брагина была задержана 19 июля. Интернет-звезда появилась без одежды в магазине на Волоколамском шоссе. Происходящее она фиксировала на видео, которое затем опубликовала в Сети. Спустя время в ее отношении была инициирована доследственная проверка по статье о развратных действиях.

Причем во время проверки блогеру предписали выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей из-за отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Суд установил, что у Брагиной были признаки употребления наркотиков без назначения врача, включая нарушения речи, изменение цвета кожи и отсутствие запаха алкоголя.

На фоне этого на девушку обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявившая, что еще до вышеуказанного инцидента обращалась в органы из-за распространения Брагиной порнографии и пропаганды наркотиков среди детей.

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