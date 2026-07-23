ВС РФ поразили в Одессе объекты портовой инфраструктуры для хранения военных грузов

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате ударов в порту Одесса (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в городе ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены цех по производству комплектующих для БПЛА и склад с беспилотниками, предназначенными для поставки ВСУ.

Ранее военнослужащие группировки "Север" уничтожили украинские замаскированные дроны-"ждуны" в Сумской области. Операторы выявили вражескую засаду на дорогах и тропах прямо на линии боевого соприкосновения. Противник планировал внезапно атаковать проходящую технику или пехоту.