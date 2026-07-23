Житель ЛНР сдавал баню военным РФ для записи разговоров по заданию Украины

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала троих жителей Луганской Народной Республики, подозреваемых в государственной измене. Один из них использовал строящуюся баню для записи разговоров российских военных, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанные 1963, 1969 и 1977 годов рождения независимо друг от друга выполняли задания украинских спецслужб – Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности Украины (СБУ) и Службы внешней разведки Украины. Они собирали и передавали сведения военного характера, данные о социально-политической обстановке в регионе, а также информацию о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.

В ходе допроса один из них признался, что сотрудник СБУ предложил ему сдавать в аренду российским бойцам строящуюся баню, чтобы прослушивать их беседы.

"Я сказал <...> , что я строю для собственных нужд баню. Сотрудник СБУ заинтересовался и предложил, говорит, неплохо было бы использовать такой объект для цели того, чтобы произвести звукозапись разговоров, если бы там можно было сдавать эту баню для военных. Если военные в своем кругу будут разговаривать, то это будет фиксироваться на звукозапись. Был такой предложен мне вариант. <...> Я не мог отказаться", – рассказал мужчина.

Второй фигурант сообщил, что дал согласие передавать украинским спецслужбам данные о вооружении и ополчении в Луганске. По его словам, сотрудники украинских спецслужб предложили помощь в беспрепятственном пересечении КПП в обмен на информацию.

"Рассказывал, что творится в городе Луганске и об ополчении, вооружении, которое здесь находится. Мне на телефон позвонили неизвестные. Они предложили мне передать, сначала это было с небольшой услуги, то есть сколько человек работает, какой состав, дальше нужно было передать штатное расписание, количество грузов, сведения о лицах, сведения общего характера", – пояснил он.

Третий задержанный рассказал, что в 2023 году поступил на службу в МВД по ЛНР и по заданию украинской разведки передавал информацию о деятельности министерства и личном составе. Он был завербован представителем украинской разведки через мессенджер. За выполнение данного задания он получал денежное вознаграждение, которое частями переводили на банковскую карту раз в 1–1,5 месяца.

В отношении всех троих россиян возбуждены уголовные дела о госизмене. В рамках расследования их заключили под стражу.

В ФСБ вновь напомнили о том, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

Ранее в Крыму были задержаны две женщины за госизмену. Первая по заданию Киева оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства и передала его координаты противнику, что привело к подрыву автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.

Вторая перевела 5 тысяч гривен ВСУ и собирала данные о российской инфраструктуре для сотрудника Госпогранслужбы Украины. Обе женщины заключены под стражу, возбуждены уголовные дела.