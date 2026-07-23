Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Красноярском крае годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Емельяново. Флакон с жидкостью находился в открытом доступе на улице. Пока родители девочки были заняты, та выпила часть этого средства.

"В результате отравления и полученных травм ребенок был доставлен в больницу Красноярска", – говорится в сообщении.

Врачи оказали необходимую помощь ребенку, его жизни ничего не угрожает. В отношении родителей девочки составили административный протокол.

Ранее в Архангельской области после вспышки энтеровирусной инфекции в детском лагере "Северный Артек" возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Смену там завершили досрочно, а детей отправили по домам.