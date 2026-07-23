23 июля, 10:20Происшествия
В Красноярском крае годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Красноярском крае годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.
Инцидент произошел в поселке Емельяново. Флакон с жидкостью находился в открытом доступе на улице. Пока родители девочки были заняты, та выпила часть этого средства.
"В результате отравления и полученных травм ребенок был доставлен в больницу Красноярска", – говорится в сообщении.
Врачи оказали необходимую помощь ребенку, его жизни ничего не угрожает. В отношении родителей девочки составили административный протокол.
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