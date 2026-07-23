Пять брендов одежды закрыли магазины в России и ушли в онлайн

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Пять брендов одежды – российские Durpee, Face Code, Inspire Girls и Pelican, а также турецкая Mai Collection – за последний год закрыли свои магазины в России и перешли исключительно на онлайн-продажи. Об этом РИА Недвижимость сообщила руководитель департамента исследований и аналитики одной из консалтинговых компаний Екатерина Ногай.

По ее словам, закрытия происходят на фоне общего замедления экспансии ретейла, которое наблюдается с конца 2024 года. Новые бренды практически не выходят на российский рынок, а существующие сокращают убыточные точки, концентрируясь на флагманских магазинах и онлайн-каналах.

Партнер направления торговой недвижимости Ольга Яруллина отметила, что экономика фешен-ретейла изменилась: расходы на аренду, персонал, логистику и закупку товаров растут быстрее спроса. В таких условиях содержание собственной розничной сети становится менее эффективным, особенно для небольших и средних брендов.

Она пояснила, что содержание офлайн-магазина просто теряет смысл, если он не выполняет конкретную функцию в виде генерации продаж, повышения узнаваемости бренда или увеличения конверсии онлайн-каналов.

С начала 2026 года в России не появилось ни одного нового зарубежного бренда с открытием офлайн-магазинов, хотя в 2025 году на рынок вышли 12 иностранных игроков. Ногай подчеркнула, что сейчас выход и развитие брендов происходят в основном через универсальные маркетплейсы.

При этом ретейлеры, пришедшие в Россию с 2023 по 2025 год (всего 56 брендов, из них 51 – в Москве и Санкт-Петербурге), продолжают сокращать присутствие.

В частности, с начала 2026 года они освободили в торговых центрах двух столиц 7 тысяч квадратных метров. Сейчас эти бренды занимают около 127 тысяч квадратных метров, причем 74% площадей приходится на марки Fashion and More Management (Maag, Ecru, Dub, Vilet), которые заменили бренды испанского холдинга Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius).

До конца 2026 года еще 3–6 фешен-брендов могут полностью отказаться от офлайна, а значительно большее число сетей закроют только нерентабельные точки, поделился прогнозом управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

По мнению Яруллиной, трансформация в первую очередь затронет небольших локальных игроков, для которых постоянный офлайн становится слишком капиталоемкой моделью.

"В условиях охлаждения потребительской активности и продолжающегося развития электронной торговли тенденция на оптимизацию бизнес-процессов будет усиливаться. Что касается новых игроков, они также сталкиваются с высококонкурентной средой и трудностями формирования лояльности клиентов", – подчеркнула Ногай.

Она добавила, что будущее офлайн-торговли будет определяться крупными игроками, которые еще не исчерпали свой потенциал и продолжают искать выгодные места для новых точек продаж.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 2–3 года 10% торговых центров в России закроются или перепрофилируются. В 2025 году количество площадей в ТЦ, занимаемых магазинами одежды и обуви, сократилось на 10–15%.

По словам президента Союза торговых центров Булата Шакирова, это "закономерный итог" развития маркетплейсов, чей оборот за последние 5 лет вырос в 10 раз.

