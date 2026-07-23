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23 июля, 10:48

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Минобрнауки: возраст самого старого в мире кита составляет 211 лет

В Минобрнауки назвали возраст самого старого в мире кита

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих", – отметили в ведомстве.

Старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Бубличенко уточнил, что в XIX–XX веках киты были объектами китобойного промысла, поэтому наиболее крупные и старые особи были выбиты. Сейчас популяция состоит в основном из относительно молодых животных.

Ученый также рассказал о других рекордах китообразных. При охоте на рыбу и кальмаров они способны погружаться на большие глубины. Бубличенко отметил, что среди них рекордсменом является клюворыл. Для этого вида зафиксированы погружение на глубину 2 992 метра и задержка дыхания на 222 минуты.

Кроме того, китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в семь месяцев, тогда как дети – только к году.

Вместе с тем у косаток обнаружена этнокультурная передача знаний: разные семьи общаются на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение, подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что морской плавающий краб застрял в пластиковой бутылке и два месяца дрейфовал у берегов Японии. Оказалось, что он забрался в нее, будучи молодым, а когда подрос, уже не смог выбраться наружу.

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