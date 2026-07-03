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03 июля, 13:40

В мире

Застрявший в бутылке краб два месяца дрейфовал у берегов Японии

Фото: hiroshima-u.ac.jp

Морской плавающий краб, застрявший в пластиковой бутылке, два месяца дрейфовал у берегов Японии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал Phys.org.

Находку сделали исследователи из Хиросимского университета в ходе океанических экспериментов.

Выяснилось, что краб благодаря своим небольшим размерам забрался в бутылку, будучи молодым. Диаметр горлышка не превышал 2,4 сантиметра. В "батискафе" краб оказался защищен от хищников и рыбаков, при этом внутрь попадали частицы водорослей и мелкая рыбешка, что позволяло ему питаться.

Через 2 месяца краб значительно подрос и уже не смог выбраться наружу. Он дрейфовал у японских берегов, пока его не нашли. Ученым удалось точно установить период жизни животного в бутылке по анализу налета на пластике.

Океанологи напомнили, что пластик не разлагается в природе. Выброшенный мусор может стать опасной ловушкой для морских обитателей.

Ранее белуха застряла на мелководье Ольского лимана, поскольку увлеклась погоней за селедкой и пропустила морской отлив. Люди поливали белуху водой, а когда начался прилив, помогли ей вернуться в море. В результате кит не пострадал и смог уплыть обратно.

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