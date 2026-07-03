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03 июля, 13:42

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France Info: покушение на Ермолаева в Монако могла устроить украинка

Украинку заподозрили в покушении на Ермолаева в Монако

Фото: AP Photo/Philippe Magoni

Основной подозреваемой в деле о взрыве в Монако, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев и его семья, оказалась украинка. Об этом сообщает RT со ссылкой на France Info.

Предварительно, 30-летняя женщина живет в ФРГ. После совершения преступления гражданка Украины поехала во французскую коммуну Босолей, а затем с сообщниками скрылась в Италии.

О том, что Ермолаев и его семья получили ранения в результате взрыва в Монако, стало известно 30 июня. Предварительно, детонация произошла после того, как неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Но спустя время стало известно, что подозреваемый в покушении на Ермолаева был якобы задержан в Монако. Позднее его отпустили на свободу.

Власти Монако назвали произошедшее терактом. При этом госминистр страны Кристоф Мирман назвал это первым подобным случаем в истории княжества. Он уточнил, что взрывное устройство содержало болты и дробь.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ответственность за взрыв в Монако лежит на властях Киева. Он также призвал европейские страны прекратить военную поддержку Киева и раскритиковал участие украинских военнослужащих в параде ко Дню взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

СМИ указывают, что версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева является приоритетной. Журналисты напомнили, что бизнесмен не только отказался от украинского гражданства, но и оказался под персональными санкциями со стороны Киева.

В настоящее время жизни бизнесмена и его 13-летнего ребенка, у которого зафиксированы ожоги по всему телу, ничего не угрожает, однако спутница олигарха – дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина – находится в критическом состоянии. По предварительным данным, женщине оторвало ногу и ступню другой ноги в результате взрыва.

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