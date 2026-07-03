03 июля, 14:28Общество
Столичная молодежь оценила новую интерактивную площадку "Не/музей"
Фото: ГУ МВД России по городу Москве
Молодежь Москвы оценила новую интерактивную антинаркотическую площадку "Не/музей". Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.
В частности, площадку посетили представители столичного Центра молодежного парламентаризма.
"Попадая сюда, с первых секунд задумываешься о разрушительных последствиях наркозависимости. <...> Считаю, что побывать здесь и увидеть, как запрещенные вещества ломают жизни, надо каждому", – отметил председатель Молодежной палаты района Марфино Кирилл Свищев.
"Не/музей" использует мультимедийные технологии и современные цифровые решения. Здесь на интерактивных экранах демонстрируется таймлапс-контент, созданный на основе реальных кадров с воздействием наркотиков на организм.
Также в экспозиции представлен "прогнозный планшет", где посетители могут увидеть изменения во внешности при употреблении запрещенных веществ. Между тематическими зонами размещена портретная галерея. Здесь яркие образы счастливых молодых людей контрастируют с последствиями зависимости.
Побывать в "Не/музее" можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Для этого необходима предварительная онлайн-регистрация.
Актриса театра и кино Юлия Пересильд ранее отметила общественную значимость новой молодежной площадки. Она подчеркнула важность подобных профилактических мероприятий и предоставления подросткам информации о губительных последствиях приема запрещенных веществ. По словам актрисы, это не игрушки, а настоящая угроза.
Локация "Не/музей" открылась в павильоне № 37 на ВДНХ