Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 14:58

Туризм

В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщило российское правительство.

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по устранению последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута анапских пляжах. Работы контролируются Роспотребнадзором.

С момента начала мероприятий было очищено более 3,6 тысячи километров береговой полосы, включая участки, подвергавшиеся очистке повторно. В специальные организации вывезено около 185,3 тысячи тонн загрязненных песчаных и грунтовых масс. Весь объем материала, предназначенного для утилизации, был либо обезврежен, либо преобразован во вторичное сырье.

Сводная группировка сил, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 766 человек и 183 единицы техники.

В конце 2024 года Черное море было загрязнено мазутом в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной инцидента стало несоблюдение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района непригодными для купания. В мае 2026 года на протяжении более 5 километров пляжной зоны был уложен новый песок, после чего в Анапе открылся купальный сезон. Он продлится до 30 сентября.

В Анапе более 70 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Читайте также


туризмрегионы

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика