В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщило российское правительство.

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по устранению последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута анапских пляжах. Работы контролируются Роспотребнадзором.

С момента начала мероприятий было очищено более 3,6 тысячи километров береговой полосы, включая участки, подвергавшиеся очистке повторно. В специальные организации вывезено около 185,3 тысячи тонн загрязненных песчаных и грунтовых масс. Весь объем материала, предназначенного для утилизации, был либо обезврежен, либо преобразован во вторичное сырье.

Сводная группировка сил, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 766 человек и 183 единицы техники.

В конце 2024 года Черное море было загрязнено мазутом в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной инцидента стало несоблюдение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района непригодными для купания. В мае 2026 года на протяжении более 5 километров пляжной зоны был уложен новый песок, после чего в Анапе открылся купальный сезон. Он продлится до 30 сентября.