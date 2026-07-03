На юге Москвы отремонтируют Нахимовский тоннель

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты отремонтируют Нахимовский тоннель на юге Москвы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – напомнил вице-мэр.

Речь идет об объекте, расположенном на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта. Тоннель связывает районы Нагатино-Садовники и Нагорный. Во время ремонта специалисты не будут полностью закрывать движение – здесь пройдут лишь поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

В рамках проекта предусматривается, что стены облицуют новым покрытием типа "Фронтон" – облицовочные панели закрепят на металлическом каркасе. Это не только улучшит эстетический вид, но и обеспечит влагостойкость. Также это продлит срок службы конструкций. Общая площадь работ составит почти 5,7 тысячи квадратных метров.

Работы пройдут в два этапа. На первом ремонт пройдет со стороны Коломенского проезда в направлении Нахимовского проспекта, на съезде с Варшавского шоссе на Нахимовский проспект. Второй этап затронет участок от Нахимовского проспекта в сторону Коломенского проезда, съезд с Варшавского шоссе в направлении Коломенского проезда.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили асфальт на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Здесь обновили свыше 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы проходили на участке протяженностью около 600 метров. Всего в них задействовали 45 специалистов и 30 единиц техники. До этого асфальт меняли на этой улице в 2020 году.

