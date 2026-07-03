Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь с грозой ожидается в Москве в период с 21:00 пятницы, 3 июля, до 10:00 субботы, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Уточняется, что местами дождь будет сильным, а порывы ветра при грозе составят до 17 метров в секунду. Из-за непогоды граждан призвали быть внимательными за рулем, парковаться только безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, а также обходить на улице шаткие конструкции.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких", – призвали в МЧС.

При необходимости можно звонить по телефонам 101, 112 либо по единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – призвали также в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее из-за ожидаемой непогоды в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам, в Москве с 4 по 6 июля может выпасть половина месячной нормы осадков, до 43 миллиметров – это четыре ведра воды на метр площади.

Кроме того, в начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. В ночь на вторник, 7 июля, температура понизится до 9–14 градусов.

