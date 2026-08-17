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17 августа, 23:42

Политика

Кушнер заявил, что Трамп готов на сделку с Ираном при отказе Тегерана от ядерного оружия

Фото: ТАСС/EPA/POOL

Старший советник Белого дома Джаред Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп готов заключить соглашение с Ираном при условии отказа Тегерана от возможности создания ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

При этом, по его словам, иранская сторона в настоящее время не проявляет интереса к условиям, которые были бы приемлемы для Вашингтона. Он отметил, что если Иран согласится завершить сделку, которая ранее обсуждалась с американской стороной, и откажется от военной ядерной программы, то Трамп открыт к подписанию соглашения.

Однако сейчас Тегеран, как утверждает советник, не демонстрирует готовности предпринять шаги, которые имели бы смысл для США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года. США и Израиль нанесли удары по иранским целям. Исламская Республика ответила симметрично.

Весной стороны достигли соглашений. В июне Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве. Однако в начале июля военные действия возобновились, и стороны объявили о прекращении выполнения договора.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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