Кашпировского могут кремировать и доставить часть его праха на Украину

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Психотерапевта Анатолия Кашпировского могут кремировать, доставив часть праха на Украину для захоронения рядом с его матерью. Об этом РИА Новости рассказал его племянник Юрий Мамаев.

По словам мужчины, вторую часть праха планируется захоронить рядом с могилой журналиста Сергея Доренко на Троекуровском кладбище в Москве.

Кашпировский умер рано утром 3 октября. Как рассказал его директор Сергей Рудых, у психотерапевта остановилось сердце. Причиной стало онкологическое заболевание, из-за которого возникли метастазы в легких и мозге. Накануне смерти он был госпитализирован.

Прощание с психотерапевтом пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище.