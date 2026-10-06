06 октября, 13:49Общество
Кашпировского могут кремировать и доставить часть его праха на Украину
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Психотерапевта Анатолия Кашпировского могут кремировать, доставив часть праха на Украину для захоронения рядом с его матерью. Об этом РИА Новости рассказал его племянник Юрий Мамаев.
По словам мужчины, вторую часть праха планируется захоронить рядом с могилой журналиста Сергея Доренко на Троекуровском кладбище в Москве.
Кашпировский умер рано утром 3 октября. Как рассказал его директор Сергей Рудых, у психотерапевта остановилось сердце. Причиной стало онкологическое заболевание, из-за которого возникли метастазы в легких и мозге. Накануне смерти он был госпитализирован.
Прощание с психотерапевтом пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище.