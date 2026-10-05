СМИ рассказали о наследстве, которое оставил Анатолий Кашпировский

Экстрасенс, телеведущий и психотерапевт Анатолий Кашпировский умер от онкологии в возрасте 87 лет 3 октября. После его смерти начались разговоры, кто получит наследство знаменитого мага. Какие активы у него остались и кому они могут достаться, расскажет Москва 24.

Последние дни жизни

Экстрасенс и психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался на 88-м году жизни 3 октября. Накануне смерти у него упало давление: главного телемага 1990-х годов доставили в больницу, где у него остановилось сердце.

Племянник знаменитости Юрий Мамаев заявил, что Кашпировский умер от рака желудка четвертой стадии, метастазы оказались в том числе в легких и мозге.





Юрий Мамаев племянник Анатолия Кашпировского В данном случае имела место полиорганная недостаточность, то есть в результате онкологического процесса были поражены органы, которые просто-напросто перестали функционировать.

Окружение психотерапевта не афишировало состояние его здоровья. По данным телеграм-канала Mash, заболевание выявили в апреле 2026-го, однако в июле директор экстрасенса Сергей Рудых опровергал слухи о серьезном диагнозе.

"Если бы у него была онкология, мы бы уже давно в полный рост занимались его лечением. Какая онкология? Кто это придумал?" – говорил Рудых.

Он также отмечал, что Кашпировский отменил ближайшие выступления только потому, что хотел провести время с женой и маленькой дочерью, а также "просто решил отдохнуть".

Прощание с телеведущим пройдет на Троекуровском кладбище 8 октября в 12:00. Однако сын Кашпировского Сергей, который живет в США, отказался присутствовать на похоронах отца.

"Гол как сокол"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anatoly_kashpirovskiy

После смерти Кашпировского актуальным стал вопрос о его наследстве. По данным СМИ, у целителя осталась столичная квартира в районе Митино площадью 55,9 квадратного метра, стоимость которой может составлять от 20 до 30 миллионов рублей.

В то же время в 2024-м Кашпировский рассказывал, что недвижимости в Москве у него нет, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Анатолий Кашпировский экстрасенс, телеведущий, психотерапевт Сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой. Мы с женой живем в той, что когда-то мне дала Госдума, но она не в моей собственности.

Однако летом 2026-го в СМИ появились слухи, что Кашпировский переписал столичную квартиру на молодую супругу Гулизар Чалбашову. Эту информацию журналистам подтвердил директор экстрасенса Сергей Рудых.

"Анатолий Михайлович, слава Богу, в здравом уме. Если он это делает, значит, уверен. В свой юбилейный год он принял решение сделать жене подарок. Имеет на это право", – подчеркнул представитель знаменитости.

Если у Кашпировского остались сбережения или авторские права на медицинские разработки, на них смогут претендовать наследники первой очереди, сообщает aif.ru со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

"Наследство Кашпировского, если нет других родственников, внебрачных детей, будет делиться на две части: одна – детям от первого брака, вторая – жене и дочери. Это по законам РФ. Если у Кашпировского осталось имущество в США, то там будет раздел наследства по американским законам", – рассказал юрист.

"Трюки" и "фокусы"

Анатолий Кашпировский родился в селе Ставница Украинской ССР 11 августа 1939 года. В юности занимался борьбой, силовыми тренировками, был мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. После школы окончил Винницкий медицинский институт, впоследствии работал в местной психиатрической больнице.

Обрел славу благодаря телевизионным сеансам психотерапии и "целительства" в конце 1980-х годов. По словам Кашпировского, он попал на экраны благодаря журналисту Владиславу Листьеву, который однажды увидел его выступление в Москве.

Кашпировский уверял, что его методы работают. Например, он провел пять передач для детей, страдавших энурезом, на украинском телевидении в 1989-м. По словам целителя, после этих эфиров многие избавились от этого недуга. Также он проводил дистанционную "анестезию" пациентам при хирургических операциях во время телемостов.

При этом академик РАН Эдуард Кругляков называл методы Кашпировского фокусами и трюками, Он также заявлял, что документально подтвержденных случаев излечения патологий в результате этих телеэфиров зафиксировано не было.

В 1993 году Кашпировский стал депутатом Государственной думы от ЛДПР и оставался в парламенте до 1995-го. В том же году переехал в США, где проводил сеансы для русских эмигрантов, однако впоследствии вернулся в Россию, начал вновь гастролировать по стране. С 2020 года он вел YouTube-канал, на котором транслировал "оздоровительные сеансы".

