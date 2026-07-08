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10 июля, 16:10

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Директор Кашпировского заявил, что экстрасенс здоров и чувствует себя хорошо

"Просто решил отдохнуть": директор Кашпировского раскрыл детали о состоянии его здоровья

Директор экстрасенса, телеведущего и психотерапевта Анатолия Кашпировского дал интервью, в котором ответил на все вопросы относительно состояния здоровья знаменитости. Также он прокомментировал новости о том, что Кашпировский якобы остался без крыши над головой. Подробности – в материале Москвы 24.

"Имеет на это право"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

О Кашпировском появилось немало тревожных новостей. В частности, в Сети распространилась информация, что у знаменитости серьезные проблемы со здоровьем.

Директор 86-летнего экстрасенса, телеведущего и психотерапевта Анатолия Кашпировского прокомментировал новости о здоровье знаменитости, в последние дни появлявшиеся в Сети. В СМИ сообщали, что его якобы госпитализировали и даже прооперировали, причем хирургическое вмешательство потребовалось из-за обнаружения злокачественной опухоли.

В разговоре с "Московским комсомольцем" Сергей Рудых заявил, что эта информация не соответствует действительности. По словам представителя, у Кашпировского нет онкологии, ему не делали операцию в последнее время и даже не госпитализировали.

Если бы у него была онкология, мы бы уже давно в полный рост занимались его лечением. Какая онкология? Кто это придумал? Он прекрасно выглядит. <...> Человек много лет ведет здоровый образ жизни. Он каждое утро начинает с того, что спускается на 5 этажей вниз и потом поднимается на 5 этажей вверх. Он тягает гири. Я всегда говорю: дай бог каждому в его возрасте выглядеть так, как он.
Сергей Рудых
директор Анатолия Кашпировского

Отмену ближайших выступлений Кашпировского его директор объяснил тем, что телеведущий решил посвятить время семье и маленькой дочери, которая родилась в августе 2025-го.

"Человек просто решил отдохнуть, побыть обыкновенным человеком. Побыть снова папой. Почувствовать свою нужность, передать свою любовь, почувствовать любовь своего ребенка, своей супруги. Это ужасно? Он имеет на это право", – подчеркнул Рудых.

Собеседник издания также рассказал, что Кашпировский спокойно относится к новостям, которые читает про себя, хотя раньше "очень сильно переживал по поводу каждой ерунды".

"В здравом уме"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/042

Другая тема, которая в последние дни появилась в СМИ, коснулась личной жизни Кашпировского. В Сети распространилась информация, что экстрасенс переписал свою единственную жилплощадь – двухкомнатную квартиру в Москве – на молодую супругу Гулизар Чалбашову.

В свою очередь, представитель Кашпировского отметил, что телеведущий действительно переоформил недвижимость на жену, однако говорить о том, что он остался якобы без всего, – преувеличение.

Она уходить не собирается. Анатолий Михайлович, слава Богу, в здравом уме. Если он это делает, значит, уверен. В свой юбилейный год он принял решение сделать жене подарок. Имеет на это право.
Сергей Рудых
директор Анатолия Кашпировского

Сергей Рудых также подчеркнул, что у Кашпировского нет стремления давать интервью лично, чтобы опровергнуть или подтвердить что-либо.

"Он считает, что за свою жизнь дал столько разных интервью, что уже все о себе рассказал", – заявил директор экстрасенса.

Кашпировский прославился в 1989-м благодаря телепрограмме "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". В эфире он "заряжал" воду, давал установки на здоровье, богатство и исцеление.

Телеведущий пережил два развода. В первом браке у него родились двое детей. Во втором наследников не было, однако официально он продлился более 20 лет.

В 2023-м Кашпировский женился на своей помощнице Гулизар Чалбашовой, хотя их отношения, по данным СМИ, завязались гораздо раньше. В августе 2025-го у пары родилась дочь. По разным данным, третья супруга младше экстрасенса на 20 или на 30 лет.

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