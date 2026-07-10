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10 июля, 17:24

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В ЕС опубликовали выдержки второго иска Полины Гагариной об отмене санкций

В ЕС раскрыли подробности второго иска Полины Гагариной об отмене санкций

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Официальный журнал Европейского союза обнародовал фрагменты иска певицы Полины Гагариной против Совета ЕС, в котором она требует отмены введенных против нее санкций и исключения из санкционного списка.

Публикация относится к делу T-314/26, зарегистрированному Судом Евросоюза 25 мая. В ней изложены требования заявительницы и ключевые доводы ее иска. В частности, Гагарина просит суд признать недействительным решение Совета ЕС и исполнительный регламент от 14 марта 2026 года касательно ее включения в санкционный список, а также обязать Совет ЕС возместить судебные расходы.

В качестве аргументов защиты указаны нарушение обязанности мотивировать решение, ошибка в оценке обстоятельств дела и недостаточность доказательств, подтверждающих соответствие певицы критериям включения в санкционный список.

Кроме того, заявительница утверждает, что Совет ЕС нарушил принцип соразмерности, право на эффективную судебную защиту и гарантированные европейским законодательством свободы выражения мнения и творчества.

Вместе с тем в иске ставится под сомнение законность критериев внесения в санкционные списки и процедурных требований при принятии оспариваемых решений.

"Аннулировать <...> решение Совета (CFSP) 2026/696 <...> и исполнительный регламент (ЕС) 2026/695 <...>в той мере, в которой оспариваемые акты включают заявителя в перечень лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры", – говорится в документе.

ЕС ввел санкции против Гагариной в июне 2024 года. В документе отмечалось, что певица участвовала в концертах, посвященных присоединению новых регионов в состав России, и таким образом могла получить значительные доходы "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".

После введения ограничений Гагарина оспорила их в Европейском суде. В мае 2026 года она подала второй иск с требованием отменить персональные санкции.

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