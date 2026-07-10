Отравитель из Балашихи попросил прощения у родителей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Артем Миссюра, который обвиняется в отравлении своих близких в Балашихе, попросил прощения у потерпевших и своих родителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Мособлсуда.

"Вся тяжесть ответственности за все скорби, физические и душевные страдания ни в чем не виновных людей лежит только на моих плечах. Это только мой крест", – сказал подсудимый.

По словам мужчины, до ареста он руководствовался корыстными побуждениями, а одной из главных целей считал обогащение.

Также Миссюра подчеркнул, что в ходе следствия не скрывал обстоятельств и способствовал разбору всех эпизодов. Он обратился к родителям, попросив прощения за то, что не оправдал их надежд.

По версии следствия, мужчина имел долги перед банками на сумму более 3 миллионов рублей, в связи с чем решил завладеть имуществом близких. В январе 2024 года он подмешал яд в алкоголь своей девушке. Пока пострадавшая находилась в больнице, Миссюра оформил на нее два кредита.

Позже он отравил друга – потерпевший спустя два дня скончался в больнице. А с января по апрель мужчина добавлял яд в продукты и лекарства своей бабушки и дяди ради наследства. В результате пожилая женщина умерла, а ее сын получил тяжелое отравление.

Кроме того, обвиняемый пытался отравить мать, отчима и несовершеннолетнюю сестру, однако их удалось спасти. Еще один эпизод связан с попыткой отравления брата своей девушки.

В результате прокуратура попросила суд назначить ему пожизненное лишение свободы. Сам Миссюра попросил суд не назначать ему пожизненное.