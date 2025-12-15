Форма поиска по сайту

15 декабря, 10:38

Происшествия

В Амурской области пенсионер заколол вилами гостя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Амурской области 75-летний местный житель заколол вилами гостя. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным СК, инцидент произошел в апреле в доме на Строительной улице в городе Шимановске. По версии следствия, пожилой мужчина пригласил к себе в гости знакомого, который стал просить у него деньги в долг. В результате они поругались.

Во время конфликта хозяин взял вилы и нанес 65 раз ранения гостю. Когда тот упал на пол, пожилой мужчина ударил его колуном по голове. Убедившись, что оппонент умер, пенсионер спрятал тело в хозпостройке на участке и рассказал обо всем родным. Последние, в свою очередь, передали информацию правоохранителям.

Психиатрическая судебная экспертиза показала, что пенсионер страдает хроническим психическим расстройством и представляет опасность для себя и окружающих. Его планируют поместить в специализированный стационар для принудительного лечения. Уголовное дело, которое было возбуждено по статье об убийстве, направлено в суд.

Ранее тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения с ножевыми ранениями и другими телесными повреждениями были найдены в квартире жилого дома на улице Богородский Вал в Москве.

По предварительным данным, женщина была убита сожителем, который нанес ей ножевые ранения, а после покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

