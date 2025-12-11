Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В жилом доме на улице Богородский Вал обнаружили тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения с ножевыми ранениями и другими телесными повреждениями, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Их действия координирует прокурор Восточного административного округа Михаил Щербаков.

Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве (105 УК РФ), находятся под контролем прокуратуры.

Ранее в Котельниках возбудили уголовное дело об убийстве женщины и ее 6-летнего сына. В их квартире 6 декабря были обнаружены тела с множественными повреждениями головы. Подозреваемым оказался 32-летний сосед, которому предъявлены обвинения.

По версии следствия, преступление совершено на почве затяжного бытового конфликта. Специалисты изъяли улики, допросили свидетелей и обвиняемого, назначили экспертизы и подали ходатайство об аресте мужчины.