03 декабря, 15:29

Происшествия

Житель Подмосковья осужден на 13 лет колонии по делу об убийстве инвалида-колясочника

Фото: depositphotos/andreyuu

Московский областной суд приговорил жителя Подмосковья к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по делу об убийстве инвалида-колясочника. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел 3 октября 2024 года на улице рядом с домом в подмосковном Одинцове. По данным ведомства, злоумышленник выпивал алкогольные напитки вместе со своей сожительницей и знакомым-инвалидом. С последним у него возник конфликт.

После этого мужчина ушел к себе домой, взял кухонный нож и, вернувшись к знакомому, нанес ему не менее 6 ножевых ранений в область тела, шеи и лица. От полученных травм инвалид скончался на месте.

В результате жителя Подмосковья признали виновным в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Ранее мужчина до смерти избил своего знакомого на юго-западе Москвы. По версии следствия, в подъезде жилого дома на улице Генерала Тюленева между фигурантом дела и его приятелем произошел конфликт.

В результате злоумышленник избил своего знакомого. Последний скончался на месте от полученных травм. Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Московский патруль": столичные следователи раскрыли двойное убийство 26-летней давности

