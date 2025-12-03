03 декабря, 15:29Происшествия
Житель Подмосковья осужден на 13 лет колонии по делу об убийстве инвалида-колясочника
Фото: depositphotos/andreyuu
Московский областной суд приговорил жителя Подмосковья к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по делу об убийстве инвалида-колясочника. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Инцидент произошел 3 октября 2024 года на улице рядом с домом в подмосковном Одинцове. По данным ведомства, злоумышленник выпивал алкогольные напитки вместе со своей сожительницей и знакомым-инвалидом. С последним у него возник конфликт.
После этого мужчина ушел к себе домой, взял кухонный нож и, вернувшись к знакомому, нанес ему не менее 6 ножевых ранений в область тела, шеи и лица. От полученных травм инвалид скончался на месте.
В результате жителя Подмосковья признали виновным в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии.
Ранее мужчина до смерти избил своего знакомого на юго-западе Москвы. По версии следствия, в подъезде жилого дома на улице Генерала Тюленева между фигурантом дела и его приятелем произошел конфликт.
В результате злоумышленник избил своего знакомого. Последний скончался на месте от полученных травм. Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
