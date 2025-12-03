В Кузбассе 14-летняя девочка вместе с приятелем убила мать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кузбассе 14-летняя девочка вместе с 16-летним знакомым убила собственную мать. Об этом сообщает СУ Следственного комитета России по региону.

Информация о найденном в Прокопьевске теле 36-летней женщины с насильственными признаками поступила в полицию 2 декабря. Спустя время выяснилось, что за день до этого девочка, находясь в квартире дома на Институтской улице вместе приятелем, поочередно наносила ножевые ранения в область головы и туловища матери. В результате женщина умерла на месте происшествия.

Пытаясь скрыть следы преступления, несовершеннолетние отнесли тело женщины в подвал, где спустя время его нашел сожитель матери девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Девочка и ее знакомый задержаны. Сейчас с ними проводятся следственные мероприятия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. На учете в органах системы профилактики дети не состоят.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые уже изъяли предполагаемые орудия преступления и допросили свидетелей. В скором времени будет назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрические и судебно-медицинские.

Исследования позволят выявить причину смерти женщины и психическое состояние детей в момент совершения ими преступления. Следователи также планируют дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее в частном доме в Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего племянника кухонным топором, а также ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Последним двум удалось спастись благодаря тому, что женщина оказала сопротивление и позвала на помощь проживавшего с ними родственника.

Потерпевшие оказались в реанимации, где им оказывалась вся необходимая медпомощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка, а также о покушении на убийство женщины и несовершеннолетнего. Следователи вместе с полицией разыскивали злоумышленника.

