02 декабря, 12:33

Происшествия

Уголовное дело по факту убийства девушки в апарт-отеле возбудили в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения задушенной девушки в одном из апарт-отелей. Об этом сообщает телеграм-канал управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, тело девушки обнаружили в комнате апарат-отеля на Невском проспекте 30 ноября. На ее теле зафиксировали следы механической асфиксии.

Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в свершении убийства.

Следователи осмотрели место преступления и назначили ряд судебных экспертиз. Также правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. В суде подозреваемому изберут меру пресечения.

Ранее в Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в 1998 году. По данным следствия, преступление произошло 30 декабря в доме на Ленинградском шоссе.

Потерпевшая собиралась на новогодний корпоратив, поэтому попросила знакомого, который был у нее в гостях, уйти. В результате мужчина нанес девушке не менее 19 ударов молотком по голове. С фигурантом провели все следственные мероприятия. Он также дал показания на месте преступления.

