В Москве арестован мужчина по обвинению в убийстве девушки в 1998 году

Головинский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, которого обвинили в убийстве девушки в 1998 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 30 декабря 1998 года в квартире доме, который расположен на Ленинградском шоссе. По данным ведомства, знакомая злоумышленника собиралась на новогодний корпоратив с коллегами, поэтому попросила мужчину, который был у нее в гостях, уйти.

В результате злоумышленник взял молоток и нанес потерпевшей не менее 19 ударов по голове. От полученных травм 31-летняя девушка скончалась на месте происшествия. Мужчина также знал, что в квартире его жертвы хранилась крупная сумма денег, поэтому после случившегося он похитил не менее 14 тысяч долларов и скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Изначально следователям не удалось выявить местонахождение и подтвердить причастность злоумышленника к совершенному преступлению.

Спустя время следователи вместе с полицейскими допросили свидетелей, которые живут в разных городах РФ. Также были изучены собранные ранее доказательства, в том числе проверены по базам папиллярные узоры пальцев рук, выявленные на месте происшествия. Оказалось, что образцы принадлежат жителю Санкт-Петербурга.

Сотрудники СК выяснили, что мужчина до 2015 года проживал в России, используя паспорт СССР, а также вел скрытый образ жизни. В результате его местонахождение было установлено. Злоумышленник был задержан. С ним уже проведены необходимые мероприятия, в том числе реализована проверка показаний на месте.

Ранее было раскрыто убийство президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, совершенное 27 декабря 1999 года.

Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили во дворе жилого дома на улице Маломосковской. На первоначальном этапе следствия специалисты не смогли выявить преступника, однако позже они нашли свидетеля, который знал обстоятельства преступления.

В ходе анализа его показаний удалось установить исполнителя преступления. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками и входящий в преступную организацию. Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство" и арестовали.

