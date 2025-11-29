Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 19:35

Происшествия

В Москве арестован мужчина по обвинению в убийстве девушки в 1998 году

Фото: телеграм-канал "Следком"

Головинский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, которого обвинили в убийстве девушки в 1998 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 30 декабря 1998 года в квартире доме, который расположен на Ленинградском шоссе. По данным ведомства, знакомая злоумышленника собиралась на новогодний корпоратив с коллегами, поэтому попросила мужчину, который был у нее в гостях, уйти.

В результате злоумышленник взял молоток и нанес потерпевшей не менее 19 ударов по голове. От полученных травм 31-летняя девушка скончалась на месте происшествия. Мужчина также знал, что в квартире его жертвы хранилась крупная сумма денег, поэтому после случившегося он похитил не менее 14 тысяч долларов и скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Изначально следователям не удалось выявить местонахождение и подтвердить причастность злоумышленника к совершенному преступлению.

Спустя время следователи вместе с полицейскими допросили свидетелей, которые живут в разных городах РФ. Также были изучены собранные ранее доказательства, в том числе проверены по базам папиллярные узоры пальцев рук, выявленные на месте происшествия. Оказалось, что образцы принадлежат жителю Санкт-Петербурга.

Сотрудники СК выяснили, что мужчина до 2015 года проживал в России, используя паспорт СССР, а также вел скрытый образ жизни. В результате его местонахождение было установлено. Злоумышленник был задержан. С ним уже проведены необходимые мероприятия, в том числе реализована проверка показаний на месте.

Ранее было раскрыто убийство президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, совершенное 27 декабря 1999 года.

Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили во дворе жилого дома на улице Маломосковской. На первоначальном этапе следствия специалисты не смогли выявить преступника, однако позже они нашли свидетеля, который знал обстоятельства преступления.

В ходе анализа его показаний удалось установить исполнителя преступления. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками и входящий в преступную организацию. Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство" и арестовали.

"Московский патруль": столичные следователи раскрыли двойное убийство 26-летней давности

Читайте также


судыпроисшествиягород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика