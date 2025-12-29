Форма поиска по сайту

29 декабря, 19:56

Наука
Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса в России

Неделю космоса будут проводить в РФ ежегодно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса в России с 2026 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Неделя космоса будет проходить каждый год с 6 по 12 апреля. Председателем оргкомитета назначен первый зампред российского правительства Денис Мантуров.

Кроме того, глава государства рекомендовал высшим должностным лицам субъектов страны осуществлять необходимые мероприятия в рамках Недели космоса.

Ранее Путин и Сергей Собянин открыли в Москве Национальный космический центр (НКЦ). Он расположен на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

НКЦ сможет объединить в одном месте несколько ключевых организаций ракетно-космической промышленности.

