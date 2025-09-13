Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Иван Тимошенко

Владимир Путин и Сергей Собянин в День города открыли Национальный космический центр (НКЦ) на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в районе Филевский Парк на западе столицы.

На церемонии также присутствовал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для Роскосмоса. Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире", – сказал мэр во время открытия.

Он отметил, что здание Национального космического центра – это начало реорганизации депрессивной зоны.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил всех причастных к российской космической отрасли с открытием нового Национального космического центра.

"Без всякого сомнения, вклад Москвы в развитие космической отрасли, вот здесь уж точно, напрямую касается всей нашей страны, потому что это ознаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере", – сказал глава государства в ходе открытия инфраструктурных объектов.

Создание НКЦ на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева в столичном районе Филевский Парк осуществили по поручению главы государства. Оно стало совместным проектом правительства Москвы и "Роскосмоса". Строительные работы велись с 2019 года.

Открытие центра даст возможность сконцентрировать в одном месте несколько ключевых организаций ракетно-космической промышленности – центральный офис и ситуационный центр "Роскосмоса", отраслевые научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и различные московские предприятия.

Ожидается, что в НКЦ переедут 22 столичные компании, работающие в ракетно-космической отрасли. Также в здании будут работать выставочный центр и корпоративная академия "Роскосмоса". Согласно предварительным оценкам, в НКЦ появятся до 12 тысяч рабочих мест.

Общая площадь центра – 276 тысяч квадратных метров, высота корпусов – от 8 до 10 этажей.

Центральный элемент здания – трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров, которая напоминает установленную на стартовом столе ракету. НКЦ занял 10-е место среди самых высоких зданий в Москве.

Кровля высотной части НКЦ выполнена в форме логотипа "Роскосмоса". Низкоэтажная часть центра разделена на блоки, соединенные между собой пешеходной галереей протяженностью более 500 метров.

Возведение центра стало одним из самых сложных инженерно-строительных проектов, реализованных в городе за последние годы. НКЦ, в отличие от других технологических кластеров и бизнес-центров, обеспечен 73 инженерными системами, включая 39 специализированных и 3 эксклюзивные.

Беспрецедентный комплекс инженерных систем гарантирует бесперебойную работу НКЦ, высокий уровень безопасности и задает новые стандарты для концепции умного города.

Здание оборудовано 86 лифтами, в высотной части расположены 13 скоростных. Они обеспечивают подъем и перераспределение потоков персонала с 1-го по 20-й и с 1-го по 46-й этаж. Такая же система используется в самом высоком здании мира – "Бурдж-Халифа" в Дубае.

При возведении монолитных конструкций высотной части НКЦ использовали технологию самоподъемной опалубочной системы, которая позволяет на единой платформе по периметру сооружения разместить материалы и оборудование, необходимые для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме. Благодаря этой технологии строительство монолитной части шпиля прошло без применения башенных кранов.

Вместе со строительством НКЦ столичное правительство реализовало комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности. В частности, в декабре 2024 года открыли мост в створе улицы Мясищева, который связывает Филевскую и Мнёвниковскую поймы.

Также мост Академика Королева, открытый 9 сентября этого года, соединил Филевскую пойму с Шелепихинской набережной.

Эти сооружения позволили создать автомобильную и пешеходную связь НКЦ со станцией "Мнёвники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, Северо-Западной хордой (СЗХ) и районами, примыкающими к деловому центру "Москва-Сити".

В будущем будут возведены еще два моста в створе Новозаводской улицы и в районе 3-го Силикатного проезда.

Кроме того, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, Национальный космический центр даст району импульс к развитию.

"Скоро тут появится инновационный промтехнопарк площадью 1,5 миллиона квадратных метров. В результате в Филевском парке будет создано более 30 тысяч рабочих мест", – отметил Ефимов.

Москва сохраняет позиции центра космических знаний, сообщили ранее в Центре политической конъюнктуры. В городе налажено производство солнечных батарей, наноспутников и развитие технологических кластеров, что поддерживает уровень научного прогресса и укрепляет позиции столицы на международной арене.