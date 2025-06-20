Сергей Собянин рассказал о развитии космической отрасли в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва – центр космических технологий в России. Столица делает все, начиная с электроники и заканчивая важнейшими компонентами спутника, заявил Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Мэр отметил важность того, что в этой отрасли появляются новые современные игроки, которые иногда даже вытесняют старых, показывая хорошие новации и динамику развития.

"Так что надеюсь, что у нас все получится, новые спутники будут у нас в космосе", – сказал градоначальник.

В режиме видеоконференции Собянин поучаствовал в торжественном запуске серийного производства солнечных батарей для космических аппаратов связи в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" (площадка "Печатники").

Он отметил, что в Москве около 40 предприятий работают в космической отрасли. Одно из них – "Бюро 1440", которому в ОЭЗ предоставлено помещение для производства компонентов для солнечных аккумуляторов, которые будут одним из элементов будущей спутниковой группировки. Ее делает эта же компания.

По словам руководителя "Бюро 1440" Алексея Шелобкова, новое производство полностью роботизированное. Роботы заменяют около 300 рабочих мест, сокращают в 10 раз брак и дают возможность произвести большие объемы продукции.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэра и правительства столицы, компания "Бюро 1440" осуществляет комплексное производство солнечных батарей. В случае потребности производственный процесс может быть изменен для внедрения инновационных разработок и современных технологий. Годовая мощность выпускаемых компанией солнечных батарей, предназначенных для использования в космической отрасли, достигнет 750 тысяч ватт.

Ключевой высокотехнологичный комплекс, предназначенный для формирования группировки спутников для связи на низкой орбите, принадлежит "Бюро 1440" и расположен в Москве. Помимо современной производственной линии, предприятие объединяет в себе исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, полигоны для тестирования и цеха по изготовлению комплектующих для космических систем, а также центр, отвечающий за управление полетами собственной группировки спутников.

Например, в Москве ведут разработку и изготовление терминалов для лазерной связи между спутниками "Космос – Космос" и элементов радиосвязи "Земля – Космос – Земля", устройств для связи, солнечных батарей и двигателей для космических аппаратов.

В настоящее время на орбиту вывели шесть спутников. Три из них были запущены 2023 году в рамках экспериментальной миссии "Рассвет-1", еще три – в 2024-м в рамках "Рассвет-2".

Предполагается, что основными потребителями сервиса спутниковой связи нового поколения станут транспортные компании, нефтедобывающая отрасль, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, телеком-операторы, госучреждения, экстренные службы, а также компании в сфере туризма и геологоразведки.

Москва является лидером трендов в образовании и науке, сообщили ранее в Центре политической конъюнктуры (ЦПК). В повестке вокруг этих тем одно из основных мест занимают инновации исследований и разработок столичных центров, значимость которых важна не только для российской, но и мировой науки.

При этом особое внимание уделено медицине, в том числе вопросам исследований, цифровизации здравоохранения и профессионального выбора в этой сфере.