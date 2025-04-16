Путин заявил, что многие страны хотят сотрудничать с РФ в космосе

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана рассказал, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент уточнил, что с Китаем у РФ уже есть "большие, интересные, хорошие и грандиозные" планы.

Кроме того, в ходе встречи российский лидер рассказал о планах по изучению дальнего космоса. По мнению президента, экспедиция на Марс является грандиозной задачей, но для этого необходимо решить ряд задач.

Он уточнил, что необходимо решить проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе, вопрос с новыми способами передачи информации, также нужно обеспечить энергетикой будущие объекты.

