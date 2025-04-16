Путин: у нас есть планы по изучению дальнего космоса

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Баумана рассказал о планах по изучению дальнего космоса – Луны, Марса. Трансляция велась в телеграм-канале Кремля.

Он напомнил, что россияне первые совершили посадку на планету, температура которой достигает 400–500 градусов по Цельсию.

По словам президента, экспедиция на Марс является грандиозной задачей, но для этого необходимо решить ряд задач, а именно проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе, вопрос с новыми способами передачи информации, также нужно обеспечить энергетикой будущие объекты.



Лидер страны отметил, что страны Европы "практически свели к нулю" сотрудничество с РФ в космической отрасли, однако у них продолжает работать российское оборудование.

"Оборудование до сих пор работает на их станциях, на их объектах, в том числе, по-моему, по изучению Марса используется и так далее", – отметил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что Россия и Америка продолжают сотрудничать в космической отрасли.

"Несмотря ни на что, все продолжается (сотрудничество. – Прим. ред.), а европейцы решили приостановить. Это их выбор", – подчеркнул Путин во время беседы со студентами МГТУ.

Он подчеркнул, что многие страны, в том числе из БРИКС, заинтересованы в сотрудничестве с Россией в космосе. Кроме того, Путин напомнил, что Международная космическая станция (МКС) создана и работает.

"Сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, безусловно, будет продолжаться, в том числе и с новыми партнерами", – подчеркнул президент.

По словам российского лидера, у РФ и Китая в этой сфере больший планы, а также с Южной Африкой, Индией, Бразилией.

Глава государства заявил о важности международной кооперации "в такой сложной сфере, как космос". Он уточнил, что РФ активно начала взаимодействовать с партнерами. Кроме того, до последнего времени шла работа с европейцами.

В ходе беседы Путин также сравнил американского предпринимателя, владельца компании SpaceX Илона Маска с советским конструктором-ракетостроителем Сергеем Королевым. Президент напомнил, что Маск заинтересован в освоении Марса. При этом, по словам главы государства, люди, подобные бизнесмену, поглощенные одной идеей, появляются в мире не так часто.