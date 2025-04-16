Путин сравнил Маска с советским инженером Королевым

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Владимир Путин сравнил американского предпринимателя, владельца компании SpaceX Илона Маска с советским конструктором-ракетостроителем Сергеем Королевым и другими первопроходцами. Об этом он сообщил на встрече со студентами МГТУ имени Баумана, которая транслировалась в телеграм-канале Кремля.

Президент России напомнил, что Маск заинтересован в освоении Марса. При этом, добавил российский лидер, люди, подобные бизнесмену, поглощенные одной идеей, появляются в мире не так часто.

"Если она (идея. – Прим. ред.) даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили", – добавил Путин.

Между тем Маск планирует отправить роботов с искусственным интеллектом на Марс осенью 2026 года. Предприниматель отметил, что такое путешествие возможно раз в 26 месяцев.

Также владелец SpaceX признавался, что хотел бы улететь на Марс, если бы у него появилась подобная возможность.