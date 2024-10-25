NASA хочет к 2040 году собрать все данные для комфортного пребывания человека на Марсе

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NASA хочет к 2040 году собрать все необходимые данные для того, чтобы человек смог комфортно находиться на Марсе, заявил глава организации Билл Нельсон на форуме Fall World Economy Summit.

"Речь идет не о трех-четырех днях пути до Луны, а о месяцах, которые потребуются для полета на Марс", – его слова передает РИА Новости.

Нельсон также вспомнил сцену из фильма "Марсианин" с Мэттом Дэймоном, главный герой которого выращивал картофель в грунте Марса.

"Я лично видел растения, растущие в лунном грунте, который мы привезли полвека назад", – уточнил он.

В последнее время NASA активно работает над проектами, которые помогут подготовиться к полетам на Марс. Среди этих проектов – исследования, посвященные поддержанию жизни, переработке ресурсов и защите от радиации.

Специалисты агентства уверены, что эти проекты помогут организовать полноценные миссии на Марс и позволят астронавтам находиться там долгое время, а также проводить исследования.

Между тем ученые обнаружили огромное количество воды на Марсе. Под поверхностью Красной планеты расположен толстый слой магматической породы, буквально пропитанный жидкой водой. Но слой этот залегает на глубине от 11,5 до 20 километров, а значит, добраться до него, а тем более использовать человечество не сможет.