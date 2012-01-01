Ученые обнаружили целый океан воды под поверхностью Марса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли опубликовала статью, из которой следует, что в глубинах Марса может находиться океан жидкой воды. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Исторически сложилось так, что из всех планет Солнечной системы внимание землян больше всего было приковано к Марсу. Именно с Красной планеты прилетали к нам коварные и злобные инопланетяне во всех фантастических романах аж с XIX века. Именно о Марсе рассказывали лекторы общества "Знание", разъезжавшие полвека назад по советским колхозам и заводам. На пески именно этой планеты первым делом ступили киношные космонавты. Занятно, но сегодня ситуация не изменилась. Конечно, мы с интересом погладываем и на Луну, и даже уже высаживались на нее. Но среди прочего планируем построить на ней промежуточный космодром, откуда хотим запустить первый в истории межпланетный корабль – разумеется, к Марсу.

Мы рвемся к нашему ближайшему соседу по системе, мечтаем основать там колонию, но условия там вовсе не райские. Средняя температура −50℃, жиденькая атмосфера из сплошного углекислого газа и очень высокий уровень космической радиации. И главное – на Марсе нет воды. По крайней мере, там не существует рек, озер и океанов, хотя следы их существования мы давно нашли. А ведь вода нужна не только для питья будущих колонистов – ее можно использовать буквально тысячами способов, например, добывая из нее кислород и даже топливо. Да, на Марсе есть полярные шапки, но лед там не только водяной, но и состоящий из замерзшей углекислоты, да и температуры в этих районах не располагают к комфортной жизни. Летняя "жара" в −70℃ - это вам не шуточки. Вот бы обнаружить марсианскую воду в каком-нибудь другом месте планеты!..

Что ж, исследователи, наконец, осуществили эту мечту. Изучив сейсмические данные, собранные посадочным модулем NASA Insight, они установили, что под поверхностью Марса находится огромный водяной океан – его достаточно, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем толщиной в полтора километра. Беда только в том, что вся эта вода абсолютно недоступна.

Исследователи проанализировали сейсмоданные с помощью компьютерных моделей физики горных пород – такие же модели используются для составления карт водоносных горизонтов и нефтяных месторождений на Земле. Судя по всему, под поверхностью Красной планеты расположен толстый слой магматической породы, буквально пропитанный жидкой водой. Но слой этот залегает на глубине от 11,5 до 20 километров, а значит, добраться до этого гигантского водоносного горизонта, а тем более использовать его мы не сможем. Даже если бы дело происходило на Земле, люди вряд ли бы справились с такой задачей: на собственной планете мы смогли пробуриться всего на 12 с небольшим километров. И это в условиях, когда все необходимое оборудование не нужно везти к месту бурения через миллионы километров открытого космоса, а для выживания буровой бригады не требуется строить герметичный лагерь с искусственной атмосферой.



Зато для науки есть хорошие новости. Во-первых, наличие всей этой воды означает, что на Марсе есть еще одно место, где теоретически может существовать микробная жизнь. А во-вторых, открытие помогает прояснить геологическую историю Марса.

Три миллиарда лет назад он был водным миром с океаном, занимающим почти целое полушарие. Но за тысячелетия атмосфера планеты истощилась из-за отсутствия магнитного поля, защищающего ее от солнечных ветров. При этом большая часть воды испарялась в космос, оставляя только ледяные шапки и немного вечной мерзлоты. Но это уравнение все равно не сходится: на планете должно было остаться еще довольно много воды. И сегодня мы, похоже, понимаем, куда она делась: значительная часть древних морей просочилась вниз через трещины в скалах и осела на глубине.

Может быть, когда-нибудь мы и сможем добыть H2O из марсианских глубин.

Хотя...