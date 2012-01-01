NASA поручило компании Илона Маска утопить МКС в океане

Компания Илона Маска Space X получила контракт NASA на свод с орбиты и затопление в океане Международной космической станции в 2030 году. О том, почему было принято такое решение и как планируется утилизировать МКС, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Международная космическая станция за три десятка лет своего существования стала в нашем сознании неотъемлемым и постоянным символом освоения космоса человечеством. Мы постоянно слышим "запущен спутник", "стартовала ракета", "космический аппарат совершил посадку", а новости с МКС рассказывают нам лишь о проведенных там экспериментах и сменах экипажей. Поэтому нам кажется, что станция буквально "вросла в небо" и останется там навсегда. А между тем она точно такой же аппарат, как и все остальные, и у нее, увы, тоже есть конечный срок эксплуатации.

Первые элементы МКС появились на орбите в ноябре 1998 года, и тогда предполагалось, что станция прослужит 15 лет – по тем меркам очень большой срок. Согласно принятому тогда плану, в 2013-м аппарат должен был плавно сойти с орбиты и направиться к "кладбищу космических кораблей" в Тихом океане. Но все последующие годы станцию наращивали, обновляли и модернизировали, а дата завершения ее работы постоянно сдвигалась. Конечно, у любой техники есть ограничение ресурса, а уж у той, что работает в экстремальных условиях, – тем более.

МКС стареет, изнашивается и постоянно накапливает мелкие неисправности. Протечки воздуха и топлива случаются все чаще, оборудование устаревает как морально, так и физически. По большому счету со всем этим можно мириться, но экипажу приходится тратить все больше драгоценного рабочего времени на устранение неполадок. По оценкам "Роскосмоса", уже в следующем году устаревание МКС приведет к тому, что расходы на ее поддержку будут сопоставимы с ценой постройки новой станции.

Еще одна проблема – микробиологическое загрязнение. Несмотря на то что каждый предмет, отправляющийся на орбиту, проходит тщательную дезинфекцию, на станцию все равно попадает большое количество вирусов, бактерий и других микроорганизмов. Еще больше их приносят с собой космонавты, и в результате в самых труднодоступных уголках станции расцветают целые колонии микрожизни. На борьбу с ними тоже тратится много времени, но эта битва заранее обречена на провал: полностью очистить модули от бактерий попросту невозможно.

В результате всех этих факторов совсем скоро наступит закономерный итог, и его дата уже определена, хоть и приблизительно, – 2030 год. Изначально планировалось, что сводить МКС с орбиты будет Россия – с помощью кораблей "Союз". Но "Роскосмос" пока подтвердил свое участие в проекте только до 2028 года, а потому NASA поручила компании Space X разработать корабль для выполнения этой задачи.



Фото: ТАСС/Елена Зубкова

По предварительному плану этот корабль должен будет состыковаться со станцией и, используя свои двигатели, направить ее на снижение. Войдя в плотные слои атмосферы, МКС частично сгорит, а ее оставшиеся части будут затоплены в океане. Транспортный корабль от Space X будет уничтожен вместе с ней.

Учитывая, что МКС обладает массой в 400 с лишним тонн и движется со скоростью 29 000 км/ч, вся эта операция будет достаточно сложной в осуществлении. Конечно, у нас уже есть опыт затопления станции "Мир", но она была намного легче Международной космической станции.

Впрочем, за шесть лет еще многое может поменяться. Существуют даже сценарии, в которых МКС не уничтожится полностью. Некоторые ее модули (те, что были запущены позже других, а значит, более совершенные технически и менее изношенные) могут остаться на орбите, и вокруг них будут строить новые станции. Так что вполне вероятно, что станция, ставшая символом международной космонавтики, в каком-то виде продолжит полет и прослужит еще лет 30, а то и все 60.

Хотя...