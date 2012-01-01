Австралийские ученые зафиксировали таинственный сигнал из космоса

Австралийские ученые зафиксировали необычный сигнал из космоса, не похожий ни на что известное ранее. Пока астрономы никак не могут объяснить его странную природу. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Исследователи уже давно находят необычные всплески излучения с помощью радиотелескопов. Большинство из них давно изучены, и им найдены научные объяснения: их посылают в пространство нейтронные звезды, черные дыры и другие объекты. А иногда выясняется, что это всего лишь ошибка оборудования. Например, крупнейший в Австралии телескоп Паркс в течение 17 лет принимал нерегулярные, но очень мощные сигналы, которые исходили будто бы сразу со всего небосвода. Позже оказалось, что их источником была микроволновка, стоящая на кухне лаборатории.

Но некоторые сигналы до сих пор не получили объяснения. Еще в 1977 году радиообсерватория Университета штата Огайо зарегистрировала мощный всплеск излучения, исходивший из созвездия Стрельца. Он настолько точно совпадал с предполагаемыми характеристиками сигнала от внеземных цивилизаций, что астроном Джерри Эйман назвал его "Wow!". К сожалению, эпизод был однократным и никогда больше не повторялся.

Прямо сейчас научный мир взбудоражило недавнее сообщение, что австралийский радиотелескоп ASKAP CSIRO обнаружил мощный, долгий и ни на что непохожий "радиотранзиент". Объекту, пославшему его в космос, дали название ASKAP J1935+2148 – в него включены название аппарата и небесные координаты.

Необычным этот сигнал признан сразу по нескольким причинам. Для начала он обладает самым долгим циклом из всех известных на сегодняшний день, повторяясь примерно каждые 54 минуты. Но это еще не все. Дело в том, что ASKAP J1935+2148 "работает" в трех различных режимах. В первом состоянии мы видим яркие импульсы с линейной поляризацией от 10 до 50 секунд. Во втором режиме – гораздо более слабые, с круговой поляризацией продолжительностью всего 370 миллисекунд. А третья фаза – это покой, в котором импульсы вообще отсутствуют. Ничего подобного ученые до сих пор не наблюдали.

Конечно, астрономы попытались объяснить необычное явление. Все эти режимы и переключения могут быть результатом взаимодействия сложных магнитных полей и потоков плазмы из самого источника сигнала с сильными магнитными полями в окружающем пространстве. Иногда такое наблюдают у нейтронных звезд, но ни одна из них не имеет такого долгого периода. Обычно они вращаются с невероятной скоростью: их полый оборот занимает несколько секунд, а иногда и миллисекунд. Возможно, исследователи нашли медленную нейтронную звезду – и это уже переворот в наших познаниях о Вселенной.



Фото: Carl Knox/OzGrav

Второй подозреваемый на роль излучателя – это белый карлик, остаток сгоревшей звезды размером с Землю, у которой израсходовано топливо. Такие объекты вращаются медленно, но ничего похожего на трехфазные радиосигналы не вырабатывают. Еще есть теория, что излучающая звезда вращается вокруг второй, которую мы не видим, но и это предположение тоже не объясняет всех странностей.

В любом случае ASKAP J1935+2148 заставляет ученых пересмотреть многолетние представления об устройстве Вселенной, и это благо для науки. Чем разнообразнее будет наше видение мира, в котором мы обитаем, тем точнее оно отобразит истинное положение вещей. Возможно, через много-много веков человечество будет знать о космосе вообще все.

Хотя…

