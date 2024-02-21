Дистанционное вмешательство: зачем нужны роботы-хирурги в космосе

Врачи из Университета Небраски в Линкольне провели успешную дистанционную симуляцию операции с помощью робота-хирурга, находящегося на МКС. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



До сих пор тем, кто находится на орбите, не требовалась неотложная хирургическая помощь. Во-первых, в космос отправляют людей, заведомо не имеющих отклонений по здоровью, которые могут потребовать вмешательства врача. Во-вторых, на МКС довольно сложно получить перелом или рассечение, поскольку этому мешает невесомость: упасть или уронить на ногу тяжелый прибор там невозможно.

Однако давайте представим, как будут развиваться события, если кому-нибудь из экипажа срочно потребуется хирургическое вмешательство. Все, что смогут сделать коллеги, – обработать рану и наложить фиксирующую повязку. А дальше остается только ждать прибытия грузового корабля, чтобы доставить пациента на Землю. Но перед этим пройдет довольно много времени: такие полеты происходят в среднем раз в месяц.

Выхода из подобной ситуации может быть два: либо держать на МКС штатного хирурга (что не слишком правильно), либо проводить операцию на месте с помощью дистанционно управляемого робота. Именно такое устройство и протестировали на днях специалисты Университета Небраски – робота spaceMIRA, доставленного на МКС в конце января.

Земной аналог этой машины называется просто MIRA, и он уже использовался для дистанционной операции на настоящем пациенте. Космический робот обладает двумя механическими манипуляторами с несколькими степенями свободы. На всякий случай его поместили в алюминиевый бокс размером с микроволновку, туда же установили камеру, позволяющую наблюдать за всеми действиями.



Конечно, никто из космонавтов не стал нарочно ломать руку, чтобы протестировать новое оборудование. В эксперименте вообще не участвовали живые ткани. Вместо них были использованы 10 резиновых жгутов, которые изображали мышечные волокна. Шесть хирургов в течение двух часов поочередно сменялись у пульта управления в наземной лаборатории.

"Операция" на первый взгляд не представляла особой сложности: никто не сшивал сосуды и не извлекал осколков раздробленных костей. Вместо этого врачам предстояло сделать всего 20 небольших разрезов на разных сторонах резиновых лент. Сложность эксперимента заключалась совсем в другом. Дело в том, что задержка связи во время движения МКС по орбите составляет от 0,5 до 0,75 секунды. Слегка передвинув управляющий джойстик, оператор был вынужден ждать, пока манипулятор повторит его движение, а затем камера передаст сигнал об этом на Землю. Кроме того, приходилось постоянно следить, чтобы роборуки не задевали защитный кожух, так как это могло бы повредить тонкую механику. Несмотря на эти сложности, имитация хирургического вмешательства прошла успешно.

Роботы с дистанционным управлением – это, несомненно, будущее хирургии, причем не столько космической, сколько земной. Не в каждой больнице есть квалифицированный специалист, поэтому такая схема работы могла бы здорово выручить множество отдаленных и небольших медучреждений.

Впрочем, хирургия вовсе не единственное призвание "роботов-удаленщиков". Футурологи считают: их можно использовать во многих других, иногда довольно неожиданных областях. Как вам идея сделать стрижку у мастера-парикмахера, проживающего, например, в Токио? Возможно, лет через 10–15 для этого не придется оформлять визу и лететь в Японию. Достаточно будет прийти в салон, в котором работает робобарбер, управляемый дистанционно тем самым мастером. Это будет как минимум очень интересный опыт.

Хотя…