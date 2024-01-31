Сила мысли Илона Маска: как первый чип для головного мозга изменит мир

Глава Neuralink Илон Маск в своем блоге в соцсети X заявил о первом успешном вживлении нейрочипа в мозг человека. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: ТАСС/La Nacion via ZUMA Press

Амбициозный проект по вживлению электроники в мозг был анонсирован еще в 2017 году, и уже через два года Илон Маск продемонстрировал журналистам первый прототип чипа N1. Также был показан специальный робот, способный самостоятельно обнаруживать в мозге кровеносные сосуды и, не повреждая их, устанавливать в ткань тончайшие электроды, которые служат для улавливания импульсов и стимуляции нейронов.

Спустя год общественность увидела первых подопытных животных – свиней с вживленными нейроинтерфейсами. Тогда система могла выполнять только функцию наблюдения, считывая с клеток мозга различные показатели. А в 2021-м чип вживили обезьяне, которая смогла "силой мысли" играть в простую компьютерную игру.

Все это время Илон Маск говорил, что конечная цель исследований – вживление нейроинтерфейса человеку. В первую очередь для помощи пациентам, утратившим двигательные функции, но в будущем – всем желающим для управления компьютерными системами "без рук". Но для начала таких испытаний требуется официальное разрешение, и компания смогла его получить только в 2023 году.

Neuralink сразу же объявила набор пациентов с квадриплегией – параличом всех четырех конечностей. Он возникает при повреждении верхнего отдела шейной части спинного мозга или обоих полушарий головного мозга, например, после тяжелой черепно-мозговой травмы или обширного инсульта.

Самым известным пациентом с квадриплегией можно назвать американского актера Кристофера Рива, исполнившего роль Супермена в фильмах 1970-х–1980-х годов и получившего мировую славу. Рив играл на пианино, был спортсменом, сам исполнял трюки в фильмах, дважды в одиночку перелетал Атлантику на маленьком самолете, был опытным наездником, яхтсменом, аквалангистом, дельтапланеристом. Но в 1995 году во время скачек актер упал с лошади и сломал шейные позвонки, проведя остаток жизни в инвалидном кресле полностью парализованным ниже плеч. Кристофер Рив умер в 2004 году в возрасте 52 лет.

Компания Илона Маска запланировала на 2024 год провести 11 операций по вживлению чипа людям, и первая из них уже проведена. Маск сообщил:



Илона Маск бизнесмен, основатель компании Neuralink Первый продукт Neuralink называется Telepathy (Телепатия). Он позволяет силой мысли управлять телефоном или компьютером, а с их помощью – практически любым устройством. Первыми чип получат те, кто ограничен в движениях. Представьте, что Стивен Хокинг мог бы общаться быстрее, чем пишет стенографист или объявляет ставки аукционист. Это и есть наша цель.



По словам Маска, первый пациент быстро восстанавливается, а результаты проведенной операции оказались "многообещающими". Сам небольшой чип устанавливается в отверстие в черепной коробке, а с мозгом его соединяют электроды, погружающиеся в него всего на пару миллиметров.

На первый взгляд, эта величина кажется небольшой, но на самом деле системы других разработчиков нейроинтерфейсов (например, Blackrock Neurotech и Synchron) проникают в мозг на меньшую глубину. Кстати, немного ранее компания Neuralink устами своего владельца пообещала показать сам процесс установки имплантата, а значит, вероятно, в скором времени в интернете появится видеоролик, демонстрирующий ход этой операции.

Конечно, пока делать далеко идущие прогнозы очень рано – обычно для тестирования имплантов на первой группе из пяти или десяти пациентов требуется около шести месяцев. Но скорость, с которой Neuralink развивает свою разработку, позволяет предположить, что в относительно недалеком будущем интерфейс Telepathy действительно может стать общедоступным и привычным – таким же, как сегодняшние клавиатуры и мыши. По крайней мере, нам кажется, что в желающих установить его недостатка не будет.

Хотя...