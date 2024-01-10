Громко думаете! Ученые нашли новый способ читать мысли

Исследователи из Центра искусственного интеллекта GrapheneX-UTS при Технологическом университете Сиднея (UTS) разработали портативную неинвазивную систему, которая может расшифровывать мысли человека и превращать их в текст. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: youtube.com/Thomas Do

Человечество веками разрабатывало самые разные способы чтения мыслей. Среди дошедших до нас технологий – магические шары, ведьминские отвары, шаманские бубны, карты таро и прочие достижения "колдунтеха". Просто удивительно, что при такой разнообразной методологии и огромном сроке исследований результаты экспериментов все это время оставались, мягко говоря, неудовлетворительными. Да что у ж там – нулевые были результаты.

Вероятно, по этой причине нам сегодня кажется, что попытки ученых расшифровать мозговую деятельность обречены на провал, а сообщения об успехах в этой области мы изучаем с изрядной долей скепсиса. И тем не менее в последние годы исследователи действительно достигли выдающихся результатов. Как только стало понятно, что мозговые клетки обмениваются информацией с помощью электрохимических сигналов, инженеры не оставляли попыток сначала зарегистрировать этот обмен, а затем расшифровать его. Первые попытки проводились с помощью шапочек с электродами, но чувствительность таких систем очень низка.

Затем настало время МРТ-сканирования, поскольку этот метод позволяет наблюдать деятельность мозга в реальном времени. Информации удавалось получить довольно много, но расшифровать ее смогли лишь с появлением нейросетей, способных обрабатывать и интерпретировать огромные объемы данных. В этом есть определенная ирония: разобраться с работой человеческого мозга более-менее удалось только с помощью искусственного интеллекта. Результаты ошеломляют: нейросеть рисует картины и пишет тексты, которые мысленно представляет себе доброволец в томографе. Но точность современных аппаратов МРТ хоть и дает возможность ставить пациентам диагнозы, но все же не позволяет отслеживать работу отдельных нейронов. Поэтому следующим шагом стало вживление в мозг электродов.

Высокоточные хирургические роботы буквально проталкивают сверхтонкие проволочки между нейронов, не повреждая их. Этот метод уже позволяет фиксировать активность отдельных клеток, получая еще больше данных для анализа. Точность здесь такова, что позволяет мысленно управлять компьютером и, например, печатать текст или играть в несложные игры.



Фото: youtube.com/Thomas Do

Но и старые методы не забыты. Нет, речь не идет о зельях и заклинаниях: ученые продолжают совершенствовать неинвазивные технологии, те самые шапочки с датчиками. В Технологическом университете Сиднея исследователям удалось многократно повысить чувствительность такой системы, а также обучить искусственный интеллект в буквальном смысле понимать текст, который человек проговаривает мысленно. Исследование проводилось с участием добровольцев. Каждый из них молча читал отрывки текста, надев шапочку, которая регистрировала электрическую активность мозга через кожу головы – этот метод известен давно и называется электроэнцефалографией.

Система искусственного интеллекта под названием DeWave, разработанная и обученная в университете, преобразовывает сигналы ЭЭГ в слова и предложения. Полученные отрывки оказались очень близки к текстам, которые читали люди. Например, нейросеть почти всегда точно угадывает глаголы, а вот с существительными дело обстоит чуть хуже – ИИ довольно часто заменяет их синонимами. Сейчас точность системы составляет около 40%, но ученые говорят, что со временем смогут увеличить этот показатель до 90%.

Итак, деятельность человеческого мозга в обозримом будущем перестанет быть тайной за семью печатями, и, чтобы прочитать мысли другого человека, можно будет обойтись десятком датчиков, расположенных на коже головы. А может быть, еще через несколько лет инженеры улучшат и более древние технологии – достаточно будет подключить к нейросети магический шар или шаманский бубен.

Хотя...